Как перепрошить волосы кукле. Узелковый метод

В прошлой статье мы рассказывали, как подготовить куклу для перепрошивки волос.

Если вы делали всё вместе с нами, ваша кукла уже готова для прошивки. Есть несколько способов, как можно прошить волосы. Сегодня мы покажем узелковый метод, а заодно покажем, как сделать пробор.

Узелковый метод перепрошивки волос

Узелковый метод – довольно долгий и кропотливый, но несложный.

1. Возьмите купленные волосы, сложите их пополам, завяжите силиконовой резинкой с одной стороны, а с другой разрежьте. Отрегулируйте длину волос.



2. Теперь отделите прядь волос и завяжите её в узел. Пряди лучше смочить – так их удобнее будет завязывать. Узелок завязывается так:



3. Приготовьте несколько прядей с узлами.

4. Проденьте прядь в иглу для прошивки. Это тоже удобно делать, если кончики волос слегка намочить. Можно использовать обычную швейную иглу с большим ушком.

5. Вставьте иглу через шейное отверстие и введите в существующую дырку от первоначальной прошивки. Протяните прядь до узла.

6. Повторите эту процедуру со всеми прядями

Начинайте прошивать волосы с задней стороны головы, затем прошивайте затылок, следом бока и линию роста волос надо лбом.

7. Для прошивки пробора используйте пряди потолще. Сначала прошейте тем же методом прямой ряд от лба до макушки. Пришивайте прядки на расстоянии 1 мм друг от друга.

8. Зачешите волосы в сторону пробора, соберите все волосы внизу головы в хвост, чтобы они плотно прилегали к голове.



9. Иголкой найдите место между двумя прошитыми прядями пробора (тот самый 1 мм, который вы оставляли), отмерьте 3 мм от прошитой линии пробора в сторону уже прошитой части. Вшейте новую прядь. Она получится как будто внутри уже прошитой части головы. Прошейте таким перекрёстным образом линию до макушки.

10. Зачешите вторую прошитую часть пробора в другую сторону.



11. Когда все пряди будут прошиты. Скрепите волосы внизу резинкой и обдайте горячим паром в течение нескольких секунд.

Для дополнительной надёжности можно смазать голову куклы внутри клеем, чтобы узелки держались лучше.

По материалам wideeyedgirls.

Если вы выбрали этот метод, то после высыхания клея, голову куклы можно собрать с телом и делать стайлинг.

А в следующей статье мы покажем метод прошивки кукольных волос с помощью специального инструмента.

Уважаемые пользователи! Если вы не хотите, чтобы мы использовали ваши фотографии в этой статье, напишите нам комментарий с указанием фото, и мы удалим её. Но прежде, чем сделать это, мы просим вас подумать о том, что, находясь здесь, ваши фотографии помогают другим коллекционерам определиться с выбором куклы. Ведь мы все любим делиться своей любовью к куклам. Спасибо.

